Si completa con gli ultimi annunci la lineup della XXI edizione di Ypsigrock, il boutique festival dell’estate italiana, che si svolgerà a Castelbuono dal 10 al 13 agosto prossimo in alcuni splendidi e ricercati angoli del paesino siciliano. La direzione artistica di Ypsigrock aggiunge in line up anche il francese Adam Naas, artista intimo dall’anima scura e romantica, ed EDDA, che si esibirà in un esclusivo e intimo set all’interno del suggestivo atrio del Castello dei Ventimiglia, simbolo di Castelbuono e del Festival.

Oggi è anche il giorno dell’annuncio dei vincitori di “Avanti il Prossimo…2017”, la talent competition dedicata alle band emergenti, che quest’anno ha raccolto oltre 250 iscrizioni provenienti da tutto il mondo. A vincere il concorso sono stati: HÅN, Éstel Luz e Sergio Beercock. Mentre la giuria ha assegnato alcune menzioni speciali ai progetti: Nularse, Bruce Harper, Kassiel e When Due che si esibiranno sul Cuzzocrea Stage, lo storico palco elettronico posto all’interno dell’Ypsicamping. Infine la direzione artistica del festival ha attribuito una menzione speciale anche a Bobbypin, progetto canadese, che verrà prodotto anche con il contributo dell’Ambasciata canadese in Italia, in rappresentanza della scena musicale emergente del paese dell’acero.

Dove trovare i biglietti

Sul circuito Vivaticket (link diretto: https://goo.gl/6Hr8v4) sono in vendita al prezzo di 76€ + d.p gli abbonamenti validi per l’ingresso ai concerti di Ypsigrock e i biglietti giornalieri a 39€ + dp. I Camping Pass invece possono essere acquistati sul sito ufficiale www.ypsigrock.it e tramite Festicket al prezzo fisso di 39€. Su Festicket, inoltre, sono disponibili pacchetti esclusivi abbonamento + accomodation.

Lineup

BEACH HOUSE

RIDE – esclusiva! Unica data italiana (dopo 18 anni di assenza)

DIGITALISM – esclusiva! Unica data italiana

CIGARETTES AFTER SEX

BRY – esclusiva! Debutto ed unica data italiana

REJJIE SNOW – esclusiva! Debutto ed unica data italiana

BEAK – esclusiva! Unica data italiana

CAR SEAT HEADREST

PREOCCUPATIONS

CABBAGE – esclusiva! Debutto ed unica data italiana

ALDOUS HARDING – esclusiva! Debutto in Italia

KLANGSTOF – esclusiva! Unica data italiana in estate

AMNESIA SCANNER – esclusiva! Unica data italiana

CHRISTAUX

ADAM NAAS – esclusiva! Debutto ed unica data italiana

EDDA – esclusiva! Set acustico speciale

HÅN (vincitrice di “Avanti il Prossimo…2017”)

ÉSTEL LUZ (vincitrice di “Avanti il Prossimo…2017”)

SERGIO BEERCOCK (vincitore “Avanti il Prossimo…2017”)

BOBBYPIN (menzione speciale “Avanti il Prossimo…2017” in partnership con l’Ambasciata Canadese in Italia)

BRUCE HARPER (menzione speciale “Avanti il Prossimo…2017”)

KASSIEL (menzione speciale “Avanti il Prossimo…2017”)

WHEN DUE (menzione speciale “Avanti il Prossimo…2017”)

NULARSE (menzione speciale “Avanti il Prossimo…2017”)