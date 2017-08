E’ stata al comando della flotta fin dal primo momento, nel Golfo di Mondello, ed alla fine ha vinto la XIII Palermo-Montecarlo. Lucky, potente barca da regata dell’armatore di Chicago Bryon Ehrhat, non ha fatto sconti a nessuno e porterà nella bacheca del New York Yacht Club il prestigioso Trofeo Tasca d’Almerita assegnato al primo che taglia il traguardo di questa regata offshore, tra le più prestigiose del Mediterraneo. Orario ufficiale di arrivo alle ore 06.49.03, per un totale di 66 h 46 min 03 sec, lontano dal record di Esimit Europa 2 (47 ore, 46 minuti e 48 secondi) stabilito nel 2015.

Un percorso bellissimo

“La regata ci era stata consigliata da altri soci del nostro club ed avevano pienamente ragione – ha detto Ehrhart molto felice al traguardo –: il percorso è bellissimo e la regata impegnativa, non ci si deve mai distrarre. Ci sono stati 3 stop durante il percorso, ma siamo riusciti a fare la nostra strategia. Peccato per l’ultimo buco di vento a 24 miglia da Montecarlo: ci siamo fermati per mancanza totale di aria alle 23 della scorsa notte ed è stato possibile ripartire solo all’alba”.

Al momento i primi inseguitori sono a 60 miglia da Montecarlo: Malizia II di Pierre Casiraghi (skipper e timoniere Boris Herrmann) guida il gruppetto di testa davanti a Tonnerre de Glen (72 miglia) di Dominique Tian e a Leaps&Bounds (77 miglia) di Jean Philippe Blanpain. Purtroppo sono incappati in un buco di vento e non è possibile fare previsioni sull’orario del loro arrivo nel Principato.

Da Porto Cervo è attualmente in corso il passaggio al cancello di circa metà della flotta (gli scafi più piccoli), incluse le barche che corrono nella Palermo-Montecarlo x2 e la flotta dei 950: tra loro è in testa Maurizio Vettorato su Extreme Life Cinq Sens davanti a Pegasus Città di Verona di Pietro Boerio.

La XIII Palermo-Montecarlo – che ha una flotta che proviene da nove paesi: USA, Monaco, Germania, Polonia, Gran Bretagna, Francia, Russia, Ungheria e Italia – contribuisce ad assegnare vari trofei internazionali quali Trofeo d’Altura del Mediterraneo 2017, Championnat et Trophees Inshore et Offshore Mediteraneen Equipages-IRC2017, Campione Italiano Offshore 2017, Mediterranean Maxi Offshore Challenge 2017.