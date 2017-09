Venerdì 1 settembre si è inaugurata per la prima volta a Palermo a Palazzo Bonocore il World Press Photo, il più grande concorso di fotogiornalismo al mondo. La mostra sarà ospitata fino al 24 settembre all’interno dello storico palazzo con affreschi settecenteschi che si affaccia su piazza Pretoria, proprio di fronte Palazzo delle Aquile, sede del Comune, tra il monastero di Santa Caterina e Palazzo Bordonaro, nel cuore dei Quattro Canti.

Alla presentazione hanno partecipato, insieme ai rappresentanti istituzionali di Regione Siciliana e Comune di Palermo, Paul Ruseler curatore del World Press Photo e Vito Cramarossa, presidente di Cime, società pugliese organizzatrice di eventi culturali in Italia e all’estero, che ha scelto di portare il WPP a Palermo grazie anche al sostegno del brand Lancia Ypsilon del Gruppo FCA.

Sabato 2 settembre alle 17.30si è tenuta la prima Public Lecture a cura del pluripremiato e già membro della giuria del WPP per sei anni, il fotogiornalista Manoocher Deghati.

La mostra

Allestita in circa 200 sedi in 54 Paesi, la mostra si compone delle 150 immagini vincitrici del più prestigioso concorso di fotografia internazionale selezionate da una giuria presieduta da Francis Kohn, direttore fotografico dell’agenzia France-Presse. Per l’edizione 2017 erano in gara 80mila foto, scattate da 5.034 fotoreporter professionisti.

Il vincitore assoluto del World Press Photo of the Year 2017 è Burhan Ozbilici di Associated Press, autore di An Assassination in Turkey – Mevlüt Mert Altıntaş. L’immagine è stata scattata da Ozbilici subito dopo l’omicidio avvenuto ad Ankara il 19 dicembre 2016 durante l’inaugurazione di una mostra, e ritrae un poliziotto, immortalato pochi istanti dopo aver sparato all’ambasciatore russo in Turchia Andrey Karlov.

Ogni anno, migliaia di fotoreporter si contendono il titolo nelle diverse categorie (general news, spot news, contemporary issues, daily life, portraits, nature, sport) per aggiudicarsi un posto nella mostra che attrae milioni di visitatori in tutti e cinque i continenti. Un viaggio per immagini tra gli avvenimenti più rilevanti del nostro tempo e pubblicati su alcune delle testate internazionali più prestigiose come Time, Le Monde, New York Times, The Guardian e National Geographic.

I visitatori oltre ad ammirare le 150 immagini vincitrici del più prestigioso concorso di fotografia, nato ad Amsterdam nel 1955, potranno godere di un prestigioso programma d’incontri letterari e musica live, realizzati da Cime in collaborazione con Indigo per la parte musicale e con Salvatore Bongiorno e Sofia Melluso per la direzione artistica delle attività.

La mostra sarà visitabile: Lunedì – Giovedì: 10.00 – 20.00 // Venerdì – Domenica: 10.00 – 22.00

Biglietti: Intero: 5 euro

Ridotto: 4 euro (per under 25, over 65, muniti di documento)

Ridotto scuole: 3 euro (previa prenotazione)

Abbonamento “torna quando vuoi”: 12 euro (per i possessori di tessera Arci 10 euro)