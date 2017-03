CATANIA – La festa della donna si avvicina ed è un dato di fatto che il gender gap in ambito tecnologico sia oggi un problema reale. La questione è “come porre rimedio?”. Nel giorno della festa della donna, il Google Developer Group di Catania ha organizzato “Women on the Cloud”, in programma dall’8 al 10 marzo presso il TIM WCAP di Catania, con l’obiettivo di dare una risposta a questa domanda, con un programma ricco di interventi ed attività mirate.

L’evento trae ispirazione sia dall’International Women’s day, che dalla Google Cloud Next Extended, organizzata da community di sviluppatori e designer volontari sparsi un po’ in tutto il mondo con l’obiettivo di condividere conoscenza e passione intorno all’universo delle tecnologie Google.

Talk, speech e hackaton saranno al centro di questo nuovo appuntamento targato GDG Catania, in cui verranno condivise testimonianze e storie di successo di donne, che grazie alla tecnologia hanno rivoluzionato la propria vita. Tra queste Elisa Toscano, CEO di Elisa Toscano Relazioni Pubbliche & Marketing, Federica Salvo, presidente del Circolo Culturale ARCI Danilo Dolci di Agrigento e Azzurra Ragone, Community Manager di Google Italia.

Ci sarà spazio anche per interventi tecnici, come quello di Alessandra Rigano sul web design, di Erika Molino su HTML5 & CSS3 e di Francesco di Franco su Google Cloud. Salvo Tucci ci parlerà di Tensor Flow, mentre Francesco Sciuti ci introdurrà nel mondo di Firebase. L’evento sarà occasione anche per parlare con Carmen Russo, fondatrice di FabLab Catania, di “Tecnologia e inclusività”.

L’hackaton inizierà l’8 marzo e si concluderà il pomeriggio di giorno 9 marzo. Il tema sarà “Tell our story” una competizione a squadre, con l’obiettivo di realizzare una pagina web nella quale raccontare la propria storia. La competizione è aperta a tutti e non sono richieste conoscenze tecniche pregresse. Tutto ciò che occorrerà sapere verrà illustrato nel corso della mattinata.