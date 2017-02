CATANIA – Prorogato fino al 20 febbraio 2017 il bando per le Borse di studio per Wo-men on Work 2017.

La portata di questa seconda edizione di Women on Work sarà ancora più ampia, interesserà infatti anche uomini over 48 e ragazze dai 10 ai 15 anni per una giornata di coding.

Donne e uomini sono di fatto esclusi, per ignoranza e timore di essere considerati tali, dal mondo digitale. Con questo progetto, alla sua seconda edizione il Fablab Catania e i partner di WoW17 vogliono dare un contributo pratico per colmare il gap digitale degli over 48, facendo conoscere cosa si può fa-re semplicemente utilizzando un computer, una mail, un social network.

Lo scopo è quello di integrare il digitale con il vissuto quotidiano di chi partecipa. Questo avrà un impatto di incredibile nelle loro vite e in quelle di chi si relaziona con loro stimolando la loro curiosità in un settore finora inesplorato. Gli otto incontri si terranno nel mese di maggio presso la sede del Fablab Catania in via Cifali 22.

«È risaputo che in Italia, e al sud in particolare, la distanza fra uomini e donne nel settore lavorativo è molto ampia. Questa distanza, gap, aumenta se parliamo di settori innovativi e competenze, skills, che riguardano informatica, elettronica, progettazione. Possiamo chiederci il perché, e trovare molteplici risposte storico-culturali-sociali, oppure (o per meglio dire “anche”) iniziare a fare qualcosa di pratico per cambiare la tendenza», afferma Carmen Russo imprenditrice catanese che ha creato il progetto W.o.W. Women on work.

In totale sono messe a disposizione 6 borse di studio a copertura totale, 10 a copertura parziale, 12 posti per le ragazze dai 10 ai 15 anni per la giornata di coding tenuto da Palestra per la mente e 5 posti dedicati agli uomini, per un totale complessivo 21 di borse di progetto. Un’opportunità unica per il territorio catanese. Il format W.o.W. creato da Carmen, sarà presto replicato anche in altre città d’Italia.

Link: https://www.fablabcatania.eu/#!/wow

Contatti: social@fablabcatania.eu

WhatsApp: 3927058740

Tel. 095506454