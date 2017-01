PALERMO – La Presidenza del Consiglio comunale di Palermo, in collaborazione con l’associazione culturale Kleis, la cooperativa Terradamare e l’associazione Ro’n Ro Cult, organizza presso le sede di Palazzo delle Aquile “Winter Fest 2017 – Storie di viaggi e miraggi“.

Cinque appuntamenti che animeranno la stagione invernale con altrettanti attori-narratori del calibro di Luigi Lo Cascio, Pietrangelo Buttafuoco, Salvo Piparo, Vincenzo Pirrotta, Filippo Luna che racconteranno, a modo loro, il senso profondo del viaggio, inteso come avventura, ma anche come fuga.

Si comincerà oggi con la storia di “Astolfo sulla Luna” raccontata da Filippo Luna.

L’11 febbraio sarà la volta di Luigi Lo Cascio con “Il Viaggio di Ulisse”. Il 26 febbraio si terrà “Shakespeare in Brexit” con Salvo Piparo. Le letture proseguiranno il 5 marzo con Pietrangelo Buttafuoco che racconterà i “Capitoli dell’Abbandono”. Chiuderà la rassegna il 12 marzo Vincenzo Pirrotta con “Odissea”.

Prima delle letture, che si terranno presso la Sala delle Lapidi, sarà possibile fare una visita al rifugio antiaereo del Palazzo con due guide speciali, i giovani storici Samuel Romeo e Wilfried Rothier, che racconteranno in maniera originale la storia del rifugio. L’ingresso al rifugio avverrà in due turni di massimo 50 persone ed è necessario effettuare la prenotazione. L’ingresso alla Sala delle Lapidi per le letture sarà gratuito e fino ad esaurimento posti.

Infoline: 320 7672134 – sms e whatsapp: 328 8663774