Wineup Expo è una manifestazione che intende promuovere il Vino, il mondo Agri-food e l’enoturismo. Per quattro giorni consecutivi (15 -16 – 17 – 18 giugno) Marsala trasformata in un palcoscenico di eventi a cielo aperto.

Wineup Expo, oggi alla prima edizione, nasce per valorizzare in Italia e all’estero la cultura del vino e del buon cibo, e quale sede migliore se non Marsala, città simbolo del Vino Siciliano nel mondo con i Florio.

Grazie al format studiato metteremo in relazione persone, imprese, competenze e forme di intrattenimento con l’obiettivo finale di creare un evento che sappia coinvolgere visitatori e operatori professionali e la migliore stampa Italiana di settore.

La peculiarità del territorio siciliano, la sua ricchezza di prodotti tipici faranno si che Wineup Expo sia il tramite per la creazione di un vero e proprio sistema di qualità dell’agro-alimentare Siciliano.

Perché Wineup Expo

La nostra idea nasce dalla volontà di vedere Marsala e il suo territorio quale:

–Capitale del gusto riconosciuta a livello internazionale

– Luogo di eccellenza dove coltivare, trasformare, produrre cibo significa offrire prodotti di qualità

– Marsala quale marchio di qualità

Wineup Expo interpreta questa idea e ne vuole favorire la sua realizzazione; sarà quindi un appuntamento imperdibile per tutti coloro che, a qualsiasi titolo, si interessano di vino e di cibo e attorno ad esso vogliono riflettere, conoscere, emozionarsi, divertirsi, fare impresa.

Una opportunità per aprire Marsala al Mondo.

Per questo Wineup Expo diventa contenitore di tutte le eccellenze già presenti sul territorio facendosi strumento per renderle più conosciute e fruibili.

Perché a Masala

La città di Marsala e il suo territorio sono riconosciuti in Italia e all’estero come la culla indiscussa dell’enogastronomia Siciliana e pertanto chi fa turismo enogastronomico dovrebbe avere in Marsala una tappa obbligata. Questo vale anche per chi si occupa di cucina Italiana (cuochi, ristoratori, albergatori, scrittori di cucina).

A chi si rivolge

Wineup Expo si rivolge ai turisti del cibo (foodies). Persone che sono affascinate dell’Italia e viaggiano alla scoperta di prodotti eno-gastronomici di qualità e della storia e tradizioni ad esse legati.

In Wineup Expo si ritrovano tutti coloro che desiderano unire arte, archeologia, musica e cultura in un’esperienza a tutto tondo, che li metta in contatto con il meglio della cucina Siciliana nel cuore della terra che fu dei Florio.

Quattro giorni per scoprire, assaggiare, imparare, ed acquistare.