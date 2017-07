Un progetto che ha come obiettivo principale quello di permettere a cittadini e turisti, italiani e stranieri, di connettersi gratuitamente e in modo semplice a una rete WiFi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale. Si chiama WiFi Itlia e con una sola app consente di navigare gratis in tutta Italia, con una sola registrazione.

Come funziona

Basta scaricarla sul proprio smartphone, inserire un indirizzo email e creare una password. Con un codice di autenticazione la procedura è completata: una mappa mostra dove possiamo trovare nelle vicinanze un punto d’accesso per connetterci a internet. E di seguito lo smartphone si aggancerà automaticamente al wifi più vicino, senza bisogno di login.

Wifi Italia nasce dalla collaborazione tra i Ministero dello Sviluppo economico, della Cultura e Turismo e Agid, l’agenzia per l’Italia digitale. Si tratta della prima rete wifi nazionale aperta per cittadini e turisti, già operativa seppur ancora a macchia di leopardo e più presente al centro-nord.

Dove è già attiva

Con l’adesione di Regioni, Province, enti culturali, la disponibilità di hotspot crescerà. Il modello è quello della federazione tra reti esistenti, cui hanno già aderito ad esempio la Provincia di Milano, con oltre 700 punti disponibili, e importanti poli museali come le Scuderie del Quirinale a Roma e gli Uffizi a Firenze. Tra le città pioniere, Roma, Milano, Firenze, Bari e poi ancora il Polesine, la provincia autonoma di Trento e l’Emilia Romagna.

Oltre a contribuire alla diffusione del digitale e promuovere nuovi servizi, l’app permetterà all’amministrazione pubblica di raccogliere dati preziosi sugli utenti e sull’utilizzo degli hotspot. E se è vero che l’Italia è agli ultimi posti in Europa nell’utilizzo di internet – come ha rilevato anche la recente relazione dell’AgCom – questa volta il nostro Paese parte in prima fila: wifi Italia infatti è il progetto pilota della futura rete aperta e gratuita per tutti i cittadini europei, che si chiamerà wifi4eu.

Prossimi passi

Nelle versioni future della APP, renderemo possibile la registrazione con SPID e l’accesso per i PC portatili e pad. Inoltre, faremo in modo che questa App diventi una piattaforma sempre più completa e semplice per dare a tutti i cittadini ed i turisti non solo il servizio di navigazione internet, ma tanti altri contenuti e servizi che amministrazioni e istituzioni partecipanti metteranno a disposizione.