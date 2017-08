La “partecipazione di nozze” è stata inviata. Graditi ospiti della Expo di Barbara Mirabella per Wedding and Living sono i futuri sposi che si lasceranno guidare ancora una volta dai consigli, le tendenze, le novità dal Salone del Matrimonio e della Casa più sorprendente d’Italia.

Ex enfant prodige delle fiere di settore, oggi realtà riconosciuta e affermata a livello nazionale, Wedding and Living, infatti, ha saputo sempre sorprendere le coppie di futuri sposi con eccezionali effetti speciali e forti emozioni. L’organizzazione, che svelerà particolari e dettagli nella conferenza stampa di metà settembre, per festeggiare i 5 anni punta sui premi in palio, sulla bellezza degli allestimenti e su una sorpresa che riguarderà l’area eventi.

I PREMI

Un matrimonio a costo zero per i futuri sposi che, partecipando attivamente alle iniziative e ai Concorsi della manifestazione, potranno non più solo sognare la cifra “zero” nella casella “spese nozze”. Un sogno che si avvera, una storia d’amore che prenderà il volo con un pizzico di fortuna in più. “Zero” per la location, il banchetto, la macchina, il fotografo, le partecipazioni, gli allestimenti floreali, il viaggio di nozze il gruppo musicale …

GLI ALLESTIMENTI

Un tetto di luci ad indicare il giusto cammino d’amore accoglierà sin dall’ingresso le coppie, che prima di immergersi nella ricerca del giusto professionista per le proprie nozze e per l’arredo della propria casa, passeranno sotto dei profumati e bellissimi archi di fiori. O che la data ci sia o non ci sia il fatto solo che una coppia decida di entrare a Wedding and Living, per la Expo sarà un atto d’amore che intende valorizzare regalando l’emozione di passare mano nella mano attraverso uno dei più significativi simboli d’amore, che idealmente abbracci i futuri sposi accogliendoli in una suggestione da favola.

L’AREA EVENTI – LA NOVITA’

Il romantico Giardino d’Inverno. La novità delle novità riguarda l’area eventi che sarà romantica, trendy, spettacolare! I Giardini d’inverno sono molto ricercati per le nozze ed è per questo motivo che la Expo, scegliendo i colori, lo stile, i dettagli che andranno di moda nel 2018, trasporterà i suoi ospiti nell’atmosfera di una cerimonia romantica e sofisticata tra sfilate, eventi imperdibili e idee illuminanti.

WEDDING

Se rientrate tra le coppie che si sposeranno a Natale o il prossimo anno siete nel posto giusto, perché ad Etnafiere saranno svelate tutte le novità del settore Wedding 2018! Dai matrimoni a tema alle novità nel menù, dalle torte originali agli abiti da sposa più ricercati: ecco come organizzare un matrimonio perfetto !

LIVING

Tra i 100 stand anche le tendenze di arredamento 2018 per la casa che sveleranno colori e stili da preferire per rinnovare tutti gli ambienti. Grazie ai professionisti del settore “living e arredo” si potranno scegliere gli elementi di interior design e l’arredamento da preferire per una dimora stilosa e accogliente.

Wedding and Living, non è dunque solo una fiera consumer, ma ha soprattutto un’anima romantica, è la risposta a chi, stordito dal turbinìo di mode esasperate, ha dimenticato il vero significato di un grande amore e del valore sociale racchiuso nella formula “Sì, lo voglio”.