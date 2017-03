Dopo 2 anni torna in scena, a grande richiesta, lo spettacolo dal titolo “Volare al Sud” a cura della Compagnia Cialoma. L’evento si svolgerà in un doppio appuntamento, sabato 18 marzo (ore 21.15) e domenica 19 marzo (ore 18) al teatro Luigi Orione, in via Don Orione 5 a Palermo.

Uno spettacolo che potrebbe definirsi “spettacolare” ma anche sorprendente, che riesce a coinvolgere il pubblico, musicalmente e non solo, grazie al calore dei ritmi mediterranei. Si racconterà di un viaggio che attraversa il grande Domenico Modugno nella sua matrice più popolare, per arrivare a un compendio di musiche, canti e danze mediterranee. Non mancheranno gag, improvvisazioni e tanta voglia di cantare e ballare insieme… il Sud.

I musicisti e gli artisti in scena saranno: Piero Giovenco (canto/recitazione), Evelina Lo Pilato (danze), Davide Salvatore Morici (chitarra), Rosario Giovenco(chitarra/basso/voce), Sebastiano Zizzo ( violino), Raffaele Pullara (mandolino), Giuseppe Girgenti (fisarmonica/contrabbasso), e Davide Pendino (percussioni).

L’evento è organizzato da Cialoma Eventi Palermo, e il costo dei biglietti è di 10 euro. Info al botteghino del teatro Orione, al sito www.teatroorionepalermo.it, o ai numeri telefonici: 091.7722218 – 327.9319570.