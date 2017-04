Si va esaurendo il conto alla rovescia in vista della 34° edizione del Vivicittà Palermo. La manifestazione podistica della Uisp, che quest’anno è caratterizzata dagli slogan Luoghi in azione e #Liberidimuoversi, prenderà il via domani, domenica 9 aprile alle ore 10.30, con il tradizionale segnale Rai-GR1. Prima, alle 9.15 sarà festa per i circa 3000 bambini che prenderanno parte alla passeggiata ludico motoria. Numero quantomeno destinato a raddoppiare visto che i più piccoli saranno accompagnati, lungo i tre chilometri del percorso a loro dedicato, dai genitori o da familiari. A dare lo start sarà un gruppo d’immigrati dell’UNIS (l’Unione Ivoriani di Sicilia) e questo per sostenere i temi dell’integrazione sociale e dell’inclusione, temi cari all’Uisp.

Dodici invece i chilometri della competitiva, suddivisi in due giri da sei chilometri ciascuno. Saranno poco più di 700 gli atleti al via; pettorale numero 1 assegnato a Yuri Floriani trentino delle Fiamme Gialle ormai altofontino di adozione; insieme a lui a dare spettacolo ci saranno Osama Zoghlami (Cus Palermo), Vincenzo Agnello (Casone Noceto Parma), Alessio Terrasi (Parco Alpi Apuane), Bibi Hamad (Univesitas Palermo) e Filippo Lo Piccolo (Good Race Team). Tra le donne pettorale numero 5 e pronostici della vigilia per Barbara Bennici palermitana del Casone Noceto Parma; ad infastidirla ci proverà Simona Vassallo (Cus Palermo). Tra gli iscritti i team con più atleti al via sono quelli dell’Universitas Palermo (51), Palermo Running (48) e Amatori Palermo (40). Rappresentata tutta la provincia palermitana, da Valledolmo a Cefalù, da Partinico a Monreale.

Molte anche le società provenienti dall’agrigentino: Menfi, Casteltermini, Licata, e Sciacca le province più rappresentate. La società che arriva da fuori provincia più numerosa è la Passione Corsa Ribera con 20 podisti. In gara anche atleti che arriveranno da Patti e da Castelvetrano. Gli atleti più anziani in gara sono Antonino Macaluso e Francesco De Trovato entrambi classe 1933. La meno giovane è Ninetta Ienna che di primavere ne ha 61. Il più giovane in gara è Simone Infantino di 19 anni. In Sicilia il Vivicittà si correrà anche a Messina, Trapani, Caltanissetta e Ragusa. Quest’anno la corsa Uisp si svolgerà in 42 città italiane e 11 nel Mondo e in 25 istituti penitenziari; Il via ufficiale verrà dato alle 10.30 di domani dal lungomare di Pozzallo, dove si ritroveranno i giovani delle scuole e delle società sportive, insieme a persone della comunità cittadina, operatori umanitari e a migranti. E’ prevista una camminata non competitiva di circa un chilometro aperta dallo striscione #Liberidimuoversi.

VIVICITTA’ DI PALERMO IN PILLOLE

IL PERCORSO (COMPETITIVA)

PARTENZA via della Libertà – Giardino Inglese, si prosegue in direzione statua, si percorre piazza Vittorio Veneto girando intorno alla statua (all’interno del colonnato), si ritorna al Giardino Inglese da via della Libertà e si prosegue dritto in direzione Politeama; all’incrocio si gira a destra per piazza Castelnuovo, si costeggia il tempietto della musica e si scende per piazza Ruggero Settimo, si gira a sinistra per via Isidoro La Lumia, si gira a sinistra per via Filippo Turati; all’incrocio si gira a destra per via della Libertà e si prosegue dritto. ARRIVO via della Libertà – Giardino Inglese. (2 giri per un totale di 12 km)

IL PERCORSO (NON COMPETITIVA)

PARTENZA via della Libertà – Giardino Inglese, si prosegue in direzione Politeama; si gira intorno al teatro Politeama e si fa ritorno in via Libertà. ARRIVO Giardino Inglese (3 chilometri).

I DETENUTI DELL’IPM MALASPINA ALLA PASSEGIATA LUDICO-MOTORIA

Indosseranno le magliette del Vivicittà 2017 e correranno insieme ai loro educatori. Sono un gruppo di detenuti del IPM Malaspina che domenica 9 aprile prenderanno parte alla passeggiata ludico-motoria di tre chilometri. Lo sport ancora una volta e il Vivicittà soprattutto, per abbattere le barriere, nel segno dell’uguaglianza e dell’inclusione sociale.

IL VILLAGE AL GIARDINO INGLESE

Anche quest’anno il centro operativo del Vivicittà Palermo, è il Giardino Inglese in via Libertà con expo e attività collaterali che hanno preso il via nella giornata di oggi (dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 19) per concludersi domani, giorno della manifestazione.

IL VIVICITTA’ NEL SOCIALE

L’impegno della corsa organizzata dalla Uisp, si è consolidato in tanti progetti che hanno toccato Sarajevo, Korogocho in Kenya, Kinshasa, Bucarest, Beirut fino all’Amazzonia. Quest’anno servirà ad aiutare, e concretamente infatti sarà devoluto un euro per ogni iscritto, i bambini che fuggono dalla guerra in Siria. In particolare, il progetto di solidarietà che Vivicittà sostiene al fianco della ong Terre des hommes è quello di costruire un campo sportivo a Qasr, nel nord del Libano al confine della Siria, per i bambini che fuggono dalla guerra e vengono ospitati nei campi profughi della zona.

BUS E METRO CON BIGLIETTO UNICO

Biglietto bus e tram valido per l’intera giornata. Domenica 9 aprile, in occasione della 34° edizione del Vivicittà il biglietto ordinario Amat da 1,40 euro, per viaggiare su bus e tram, sarà valido per l’intera giornata.

INFO UTILI PER LA COMPETITIVA



Il pacco gara e il relativo pettorale si potranno ritirare oggi 8 aprile presso l’expo del Vivicittà al Giardino Inglese, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Il ritiro di pacco gara e pettorale sarà consentito solamente alle società e agli iscritti, che provengono da fuori provincia, anche nella giornata di domenica 9 aprile, fino alle 8.30.

Per la passeggiata ludico motoria anche oggi 8 aprile presso l’expo del Vivicittà al Giardino Inglese, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.