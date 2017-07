Vip che hanno 50 anni, le foto in bikini che fanno sognare la rete – Il mondo del web gli ha dato un nome: Milf. Hanno 50 anni ma il loro fisico ne dimostra 20. Corpo mozzafiato e lato B scolpito quasi per provare a non passare mai di moda. Le loro foto in bikini fanno impazzire i social.

A 50 anni si raggiungono nuove consapevolezze e ci si chiede spesso come affrontare il tempo che passa. Queste donne, tra allenamenti costanti e alimentazioni ferree, sembrano aver scoperto l’elisir della giovinezza.

Avreste mai detto che hanno piú di 50 anni?