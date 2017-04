Il vino è sempre più l’ambasciatore privilegiato per raccontare storie di luoghi e di popoli. In quest’ottica, il Distretto Turistico degli Iblei sarà protagonista a Verona, durante il Vinitaly, per illustrare agli operatori e alla stampa le nuove proposte di valorizzazione del Sud-est della Sicilia: paesaggio, avventura, benessere, cultura e, ovviamente, enogastronomia e cibo.

La conferenza stampa di presentazione del Distretto avrà luogo lunedì 10 aprile alle ore 11:00 nella saletta riunioni della Regione Siciliana, presso lo stand dell’Irvos (Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia).

Il Distretto prenderà parte, inoltre, alle ore 14:00 alla conferenza organizzata dalla Regione Sicilia – all’interno dell’area comunicazione del Padiglione 2 (in prossimità dello stand Irvos) – dal titolo «Il turismo, opportunità per il vino», una tavola rotonda/incontro con gli esponenti dei Distretti turistici, la partecipazione delle istituzioni regionali e la presentazione del Treno dei vini dell’Etna.