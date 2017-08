Alle porte della vendemmia 2017 la produzione vitivinicola siciliana e la provincia di Ragusa ottengono due importanti riconoscimenti.

Golden Star

ViniBuoni d’Italia 2018, fra le principali guide nazionali del settore, ha premiato, con la Golden Star, l’Avulisi 2015 Nero d’Avola in Purezza dell’azienda Feudo Santa Tresa. Un riconoscimento che si aggiunge alla medaglia d’oro ottenuta dal Rina Ianca 2016 Grillo e Viognier, sempre di Feudo Santa Tresa, da parte del Berliner Wein Trophy.

La produzione vitivinicola ragusana

Il territorio di Vittoria, da sempre vocato alle produzioni d’eccellenza come dimostra il riconoscimento DOCG del Cerasuolo, viene premiato proprio grazie ai vini che qui nascono prima di divenire ambasciatori in Italia ed in Europa dell’areale di produzione.

Feudo Santa Tresa è impegnata attivamente nella valorizzazione dell’ecosistema naturale e dei terroir di origine, creando una realtà in cui la bellezza naturale dei vigneti e del palmento storico e interamente ristrutturato sono divenuti il fulcro di molte visite di appassionati del turismo enogastronomico e che hanno scelto Vittoria per arricchire il proprio bagaglio di esperienze sensoriali.