PETRALIA SOPRANA – Per i sui 104 anni la signora Vincenza Puleo in Barbera non ha voluto festeggiamenti ufficiali. Ha preferito spegnere le tante candeline in intimità con i sui figli dopo avere ricevuto a sorpresa un mazzo di fiori dal sindaco Pietro Macaluso e la comunione dal professore Santo La Placa.

Alla signora Vincenza, in piena forma, sono arrivati gli auguri di tutta l’Amministrazione Comunale.