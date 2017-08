Taormina – “Van Gogh Multimedia Experience“, appuntamento multimediale dedicato al pittore olandese, si conferma occasione di importanti momenti culturali. Presto una serie di appuntamenti caratterizzeranno la splendida Estate della “città del centauro” all’insegna di arte e amore per la bellezza.

La spettacolare mostra multimediale, in pochissimi giorni dalla sua inaugurazione, ha già raccolto, nelle antiche sale del Palazzo Corvaja, migliaia di visitatori. Un successo di pubblico che può essere considerato il primo in assoluto a Taormina per un evento del genere.

Vincent in Love

L’esposizione, adesso, ha previsto un’attesa anteprima dedicata ai cultori del mondo della pittura. Il 5 agosto, appunto, presso l’atrio della struttura storica, alle ore 18,30, verrà presentato il romanzo “Vincent in Love”, il lavoro dell’anima” della scrittrice siracusana Giovanna Strano, edito da Cairo.

All’appuntamento culturale interverranno Licia Oddo, storica dell’arte, segnalatrice critica per Giorgio Mondadori e curatrice di diversi artisti siciliani, Salvo Bonnici artista ed Luigi Amato ordinario di Estetica presso l’Accademia delle Belle Arti di Palermo. Sarà questo l’avvio di un ricco programma di veri e propri eventi da non perdere.

La Strano metterà a fuoco alcuni nuclei tematici di rilevanza nella biografia del grande artista olandese.

In particolare sono previsti altri incontri, sempre nella suggestiva cornice di Palazzo Corvaja, con inizio alle ore 18,30: 25 agosto “Gli amori di Vincent”, 7 settembre “Vincent e la famiglia”, 16 settembre “Vincent e gli artisti del suo tempo” e 23 settembre “Vincent for ever”.

Il progetto culturale è coordinato da Licia Oddo.