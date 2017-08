Vince un concorso per modelle ma le ritirano il premio – Si tratta della storia di Andrey Nagorny, di 20 anni. Un aspirante fotomodello dai tratti somatici decisamente androgini. È eterosessuale e proprio trami te la sua fidanzata era venuto a conoscenza del concorso.

SFOGLIA LA GALLERY PER VEDERE LE FOTO

Vince un concorso per modelle – Premio ritirato perché é un uomo

Il concorso prevedeva l’invio di alcuni scatti per email che sarebbero stati valutati per poi proclamare il vincitore.

I suoi tratti somatici naturali e, qualche ritocco fatto in digitale, mostrano il ragazzo come una bellissima ragazza in lingerie sexy. Pose e sguardi ammiccanti hanno fatto il resto. La giuria non ha avuto dubbi e gli avevano assegnato il primo premio. Una grossa somma di denato ed un contratto come testimonial della marca.

Quando Andrey ha dovuto rivelare a tutti la sua identitá ha creato molto sgomento ed imbarazzo tra i giurati ed i produttori della casa di lingerie.

Data la rivelazione, il primo premio gli é stato revocato ed é stato assegnato alla ragazza che era arrivata con lui in finale.