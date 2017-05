A Palermo continuano i controlli della polizia di Stato nei confronti degli esercizi pubblici, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni imposte a tutela dell’ordine e della sicurezza e di contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale.

Gli agenti del Commissariato di P.S. “Porta Nuova”, con l’ausilio di personale della polizia municipale, nei giorni scorsi hanno sottoposto a controlli amministrativi alcuni esercizi pubblici della zona “Villaggio Santa Rosalia”.

Via Enrico Toti

In via Enrico Toti i poliziotti hanno constatato la presenza di un circolo ricreativo adibito a sala giochi, al cui interno sono stati identificati diversi pregiudicati del quartiere.

Inoltre, il circolo era privo di Scia sanitaria (art. 6 comma 3° d.l. 193/cor. art. 852/04 c.e.) e dell’apposita licenza rilasciata dal questore per la detenzione di tavoli da biliardo e calcio balilla, oltrecchè della prescritta autorizzazione per la somministrazione di bevande agli avventori.

E’ stato disposto il sequestro amministrativo dei frigoriferi, intimata la cessazione dell’utilizzo dei giochi presenti ed elevate sanzioni amministrative per un totale di 7.100 euro.

Via Monfenera

In via Monfenera è stata notata l’apertura di una sala giochi con attivita’ di somministrazione di alimenti. Dal controllo della documentazione amministrativa si è verificato come il titolare fosse privo di ogni autorizzazione amministrativa per la soministrazione di cibo e bevande, oltrechè per l’installazione di tavoli da biliardo e calcio balilla.

Inoltre, sono state rilevate gravi carenze igieniche e il cattivo stato di conservazione dei cibi e delle bevande.

Il locale è stato sottoposto a sequestro amministrativo con apposizione dei sigilli alle aperture ed ai dispositivi per la somministrazione di cibi e bevande e sono state elevazione al titolare sanzioni amministrative per un totale di 9.032 euro.

Nel corso delle attività sono state, inoltre, identificate 29 persone e dieci autovetture, elevate sanzioni amministrative al C.D.S. per un totale di 4.093 euro e sequestrate due autovetture.