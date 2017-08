“Sindaco Orlando, presidente Orlando, comandante Messina: se ci siete battete un colpo, forse ancora siete in ferie, ma una settimana fa tre nostri agenti della polizia municipale sono stati aggrediti durante un normale servizio di controllo su alcuni autisti di ape calesse, rischiando grosso. E voi rimanete in assoluto silenzio, senza neanche sforzarvi di manifestare almeno uno straccio di solidarietà”. Lo afferma la consigliera comunale Sabrina Figuccia che prosegue: “E’ davvero grave che soprattutto il sindaco Orlando, che negli ultimi trent’anni ci ha abituato ad intervenire su tutti e tutto, non senta l’esigenza, almeno morale, di solidarizzare con i vigili urbani, che rischiano quotidianamente l’incolumità fisica per far rispettare le regole, questa volta purtroppo cervellotiche, approvate dal Consiglio Comunale.

Tre eroi in divisa

“I tre eroi in divisa -afferma- per i quali ho già proposto un encomio, hanno passato, la scorsa settimana, davvero un brutto quarto d’ora, e tutti i vertici comunali tacciono. Perché? I cittadini palermitani attendono con ansia una risposta”.