E’ successo ieri sera, in via Rotolo, nei pressi della zona Ognina, a Catania, in una delle zone più frequentate del centro catanese, durante le ultime serate estive.

Un vigile ha vietato l’accesso a una strada momentaneamente chiusa al traffico a un giovane su uno scooter. Il ragazzino sarebbe ritornato poco dopo con degli amici, assieme ai quali avrebbe picchiato il vigile, colpendolo alla testa con un casco.

L’uomo ha subito un grave trauma cranico ed è attualmente ricoverato all’Ospedale Cannizzaro di Catania.

Le dichiarazioni del sindaco

«Il nostro ispettore, del reparto Viabilità, impiegato alla chiusura a monte di via del Rotolo – ricostruisce il sindaco Enzo Bianco sulla sua pagina di Facebook – per non aver fatto passare un motorino ha subito una spedizione punitiva di un gruppo di ragazzi che lo hanno colpito in testa con un casco. È finito a terra e ha perso molto sangue. Insieme alla polizia stiamo indagando per risalire agli aggressori».