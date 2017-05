L’Amat ha aggiudicato alla ditta Securpol di Palermo l’appalto per la vigilanza a bordo dei mezzi pubblici.

Una lotta non armata

Sarà una lotta dura, ma non armata, quella per garantire la sicurezza su alcune linee di autobus, in particolare la 101, la 806 e la linea 1 del tram. A partire dal prossimo weekend, infatti, saliranno a bordo degli autobus 28 vigilantes, disarmati ma in divisa, che avranno il compito di garantire la sicurezza e l’ordine sui mezzi, ma anche sostituire i controllori, in caso di loro eventuale assenza.

Su alcuni autobus, infatti, si sono spesso verificati episodi spiacevoli, in particolare su quelli diretti a Mondello e Brancaccio. Ciò nondimeno, è un altro il più grave problema dell’Amat: l’evasione. In altri termini, pochi, o forse quasi nessuno dei passeggeri, fa il biglietto e lo timbra. Ciò che è ancora più grave, alla luce delle indagini svolte, è che dei passeggeri multati, i più hanno stracciato la multa senza pagarla, con grave danno per l’azienda, che per costringere il passeggero sanzionato a pagare la multa dovrebbe ricorrere a un decreto ingiuntivo.