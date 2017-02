ROMA – Con quasi 3 milioni di posti offerti nella stagione estiva si conferma il ruolo centrale della Sicilia per Alitalia. Dal 3 giugno al 1 ottobre, Alitalia introdurrà il nuovo collegamento settimanale diretto Catania-San Pietroburgo. Il volo decollerà ogni Sabato alle ore 22.35 con arrivo all’aeroporto russo alle 3.35 della Domenica. Il volo di rientro sarà invece programmato con partenza alle 4.25 e arrivo a Fontanarossa alle ore 7.30.

Nella stagione estiva, Alitalia introdurrà sempre da Catania un volo diretto per Torino e un nuovo collegamento da Trapani per Roma Fiumicino. Confermati anche i voli stagionali per Mosca da Palermo e Catania e il collegamento da Comiso a Milano Linate.

Saranno inoltre potenziati i collegamenti da Catania per Bologna, e da Lampedusa e Pantelleria per Roma Fiumicino. Sulle rotte sopra citate, Alitalia offrirà nella stagione estiva 2017 l’11% in più di posti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.