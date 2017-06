Nuova regolamentazione viaria della “ZTL PALERMO ARABO NORMANNA” e della “ZTL MAQUEDA”. La variazione si è resa necessaria in virtù del notevole incremento della circolazione pedonale nelle aree interessate e dell’esigenza di tutelare la sicurezza pubblica.

Cosa cambia

Sostanzialmente, i ciclisti potranno andare su tutta l’area ma con l’obbligo di dare precedenza ai pedoni e non avranno più corsia riservata su via Vittorio Emanuele. Su via Maqueda la pista ciclabile è in vigore a traffico veicolare aperto (7-10). Successivamente, i ciclisti potranno andare su tutta l’area, con l’obbligo di dare precedenza ai pedoni.

Ztl Arabo Normanna

Nel dettaglio l’Ordinanza 810, relativa alla “ZTL PALERMO ARABO NORMANNA”, dispone quanto segue:

in via Vittorio Emanuele – nel tratto tra via Matteo Bonello e piazza Villena (Quattro Canti) – vengono revocate le corsie ciclo/pedonali realizzate ambo i lati del tratto in adiacenza del marciapiede. Contestualmente, vengono istituiti – in sostituzione delle predette corsie ciclo/pedonali – due corsie pedonali, quali ampliamento dei marciapiedi esistenti, nonché la libera circolazione da parte di pedoni e ciclisti nella fascia compresa fra gli arredi urbani di via Vittorio Emanuele.

Ztl Maqueda

L’ordinanza 811, relativa alla ZTL “Maqueda”, dispone la modifica della viabilità in via Maqueda, nel tratto via Cavour/Piazza Villena come segue:

la validità della corsia ciclabile, istituita sul lato destro del tratto stradale viene confermata esclusivamente dalle ore 7.00 alle ore 10.00. I ciclisti in transito in via Maqueda dovranno percorrere il tratto stradale, lungo la corsia dedicata e nel normale senso di marcia in direzione Piazza Villena.

Viene istituita nella fascia centrale compresa fra gli arredi urbani di via Maqueda, compresa da via Cavour a piazza Villena, la libera circolazione da parte dei pedoni e dei ciclisti. Questi ultimi dovranno dare precedenza ai pedoni.

Tutti i veicoli in transito nelle aree in questione, considerata la forte presenza pedonale in via Vittorio Emanuele e in via Maqueda, dovranno rispettare il limite della velocità di 10 km/h.

Negli orari di vigenza della ZTL Palermo Arabo-Normanna e della ZTL Maqueda, i veicoli autorizzati in transito dovranno dare la precedenza ai pedoni e, nel caso di compresenza nel medesimo spazio stradale, ai pedoni ed ai ciclisti. L’Amat provvederà ad apportare le necessarie modifiche alla segnaletica stradale.

È possibile consultare le delibere nella sezione del sito istituzionale del Comune di Palermo dedicata agli “Atti di Governo – Delibere/Ordinanze”, accedendo al servizio “Determinazioni e Ordinanze Dirigenziali Ufficio Traffico”.