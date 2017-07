Il Consorzio per le Autostrade siciliane rende noto che giovedì 13 luglio dovranno essere collocati e/o sostituiti i defleco all’interno delle Gallerie Scafa, Capo d’Orlando e Tindari, necessari ed indispensabili per la messa in sicurezza della viabilità tenuto conto che, attualmente, si transita in doppio senso di circolazione.

Le fasce orarie di intervento

Gli interventi saranno eseguiti nel giro di poche ore. Pertanto, gli utenti che percorreranno la A20, in direzione Palermo, nella sola fascia oraria dalle 14:30 alle 16:30 dovranno uscire allo Svincolo di Falcone e rientrare in autostrada a Patti. Quelli che transiteranno (in direzione Palermo) nella sola fascia oraria 17:00/19:00 dovranno uscire allo Svincolo di Brolo e rientrare in autostrada da Rocca di Caprileone. Le deviazioni e le uscite obbligatorie saranno indicate in loco da apposita cartellonistica.