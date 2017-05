È ripartito questa mattina il cantiere per il completamento del collettore fognario in via Roma a Palermo.

Per due settimane verrà chiusa la semi-carreggiata all’altezza dell’incrocio con via Emerico Amari con conseguenti ulteriori disagi per gli automobilisti.

Già nei giorni scorsi i lavori avevano interessato la corsia preferenziale degli autobus in direzione stazione centrale. Stavolta invece le trincee si spostano sulla corsia opposta, quella che scende fino a piazza Sturzo. E già dalle prime ore del mattino si sono registrate le prime code di auto.

Lavori per disinquinare la costa

I vigili urbani, insieme con i tecnici dell’impresa, stanno montando le transenne: si proverà a non deviare il percorso dei bus (da li passano anche le linee “calde” 101 e 102) ma una decisione definitiva sarà presa solo in mattinata dopo una prima valutazione degli effetti sul traffico.

I lavori da 14 milioni serviranno per disinquinare, grazie al collettore, il tratto di costa all’altezza dei Cantieri navali portando i liquami al depuratore di Acqua dei Corsari.