I poliziotti del commissariato di Nesima hanno denunciato alla Procura di Catania D. G. L. A. di 40 anni per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L’uomo infatti, titolare di un centro massaggi in via De Cosmi, avrebbe consentito che all’interno del centro le dipendenti fornissero agli avventori anche prestazioni di natura sessuale.