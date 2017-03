«Vi facciamo fare Boom!»

Questa una delle frasi più forti che si legge nella lettera di minacce indirizzata al sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone, e ai suoi assessori.

Le minacce

«Avrete una campagna di minacce», si legge ancora nella missiva, spedita dalla “Associazione volontati Petrosino d’Occhio”, facendo riferimento alle prossime elezioni amministrative, in cui si tornerà nelle urne per eleggere il sindaco e la giunta.

A divulgare la notizia è stato lo stesso Giacalone, che pubblicando sul suo profilo facebook le immagini del contenuto della busta, risponde a tono scrivendo: “Anche questa volta dicono che ci faranno saltare in aria. Era un po’ di tempo che non ce ne mandavano e cominciavamo a sentirne la mancanza. Siamo sulla strada giusta e non faremo mai passi indietro, avanti tutta!”.

Il sindaco di Petrosino, infatti, ha già ricevuto in passato altre lettere minatorie e lo scorso 4 ottobre ignoti avevano sparato due colpi di fucile ad aria compressa contro la finestra del suo ufficio in Comune.