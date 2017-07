Questo pomeriggio si svolgerà, a palazzo d’Orléans, a Palermo, un vertice tra il presidente della Regione, Rosario Crocetta, il commissario straordinario del Libero Consorzio di Siracusa, Giovanni Arnone e una delegazione di rappresentanti sindacali e di lavoratori: il vertice è stato organizzato per affrontare il problema della drammatica situazione finanziaria dell’ente ex Provincia di Siracusa.

A dichiararlo è stato l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale Bruno Marziano.

L’incontro

«L’incontro – ha aggiunto l’assessore Marziano – è stato chiesto ieri per anticipare quello già previsto per il 25 luglio poiché in presenza di una tale tensione non si poteva ancora attendere una settimana, e spero che possano emergere soluzioni per risolvere la drammatica situazione del Libero consorzio. Così il presidente Crocetta ha capito il momento di estremo disagio che stanno attraversando i lavoratori ed ha accolto la richiesta di fissare l’incontro per oggi e, dunque, smentisco ogni voce secondo cui non si terrebbe».