Il galeone del Festival di Cinema e Poesia “Versi di Luce” continua la sua traversata verso la tappa finale di giorno 25 marzo.

L’evento, organizzato dal Club Amici di Salvatore Quasimodo e patrocinato dal Comune di Modica, dopo la giornata del 24 marzo intrisa di immagini, Poesia, sperimentazioni, narrativa cinematografica, porterà i numerosi visitatori verso una meta attesa con compiacimento per il viaggio fin qui condotto e con tanto entusiasmo per quanto si svolgerà nell’ultima giornata.

Tutti marinai, tutti capitani, tutti consapevoli di far parte di un percorso emozionale che la dice lunga in termini di obiettivi raggiunti, partecipazione collettiva, sensazioni che solo il Cinema e la Poesia possono trasmettere attraverso la magia del “Versi di Luce”.

Il nome “Versi di Luce” racchiude l’essenza di un evento che evoca la Parola (il verso, appunto) e l’immagine, nel senso originario perché la luce è il cinema, la materia e la sostanza di immagini.

Per Vittorio Storaro, direttore della fotografia e tre volte premio Oscar, “Il linguaggio della luce come la parola nella sceneggiatura, come le note nella musica, raccontando visivamente una storia, determina uno specifico stato emotivo in seno allo spettatore”. Come dargli torto: lo confermano i numerosi visitatori del Festival, emozionati perché protagonisti di un viaggio straordinario nel linguaggio poetico e cinematografico.

Il programma dell’ultima giornata (ahimè) del “Versi di Luce”, vedrà giorno 25 marzo alle ore 9.30 l’appuntamento “Alla ricerca delle orchidee selvatiche e dei fiori spontanei”, la passeggiata in zona “Mangiagesso” e, a seguire, degustazione prodotti tipici con la nutrizionista Dott.ssa Mezzasalma (raduno presso il Barycentro).

Si continuerà alle 17.30 con l’incontro imperdibile e interessantissimo, all’Auditorium multimediale “P. Floridia”, con l’attrice, sceneggiatrice, scrittrice, una delle più importanti “paroliere” italiane che ha scritto numerosi testi per cantanti famosi, tra cui Mina, Ornella Vanoni, Mia Martini, ecc. (per es. “La nevicata del ‘56” di M. Martini), Carla Vistarini (Premio David di Donatello) che, intervistata da Carmen Attardi, presenterà il su libro “Se ho paura prendimi per mano” e, inoltre, porterà a Modica (per la prima volta in Città) la famosa statuetta ricevuta nel 1995.

Alle 18.30 si svolgerà il

“Poetry Slam”, la gara tra poeti valida per le nazionali L.I.P.S.

L’Auditorium multimediale “P. Floridia” alle ore 21.00, infine, sarà location privilegiata per la serata conclusiva del Festival “Versi di Luce” 2017, con la premiazione dei cortometraggi vincitori del concorso internazionale, il conferimento dei tre Premi speciali all’attore Andrea Tidona, al prof. Orazio Sortino e alla musicista Alessandra Ristuccia, momenti artistici, ospiti, ecc.

Confermato: il 25 marzo il galeone del “Versi di Luce” approderà dopo una navigazione impeccabile e sensazionale.