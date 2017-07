I titolari di due negozi a Palermo che vendono cannabis depotenziata sono stati sanzionati dalla polizia presso la procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni.

Le multe sono scattate per un negozio in piazza Cutò e per un altro in via Nicolo Turrisi.

Nel primo caso al gestore è stata elevata una multa da 8.627 euro per avere venduto birra ad una ragazzina di 14 anni.

Tutto secondo la polizia sarebbe accaduto il 30 giugno, mentre l’8 luglio scorso nel corso di un secondo controllo il gestore è stato sorpreso a vendere birra oltre la mezzanotte.

Divieto di vendita alcolici ai minori

La polizia spiega: “L’esercizio da un punto di vista normativo è considerato un esercizio di vicinato al pari dei tanti market presenti in città, autorizzato alla vendita di prodotti alimentari per i quali l’attuale normativa prevede, oltre che il divieto assoluto di vendita di alcolici e superalcolici a minori di anni 18, anche il divieto di vendita di tali prodotti dopo le ore 24”.

Nel secondo esercizio commerciale, in via Turrisi, sarebbero stati esposti cioccolata alla cannabis, birra alla cannabis e lattine di Energy drink alla cannabis, senza che, come indicato dai poliziotti, ci fosse l’autorizzazione alla vendita.

Anche in questo caso è scattata la multa di 5.164 euro e sequestrate 59 lattine di Energy drink alla cannabis, 19 tavolette di cioccolata alla cannabis, 14 lecca lecca alla cannabis con etichetta senza la traduzione in italiano.