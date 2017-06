Mancano due mesi alla partenza della XIII edizione della Palermo-Montecarlo, la regata velica d’altura, divenuta punto di riferimento per il calendario velico estivo nazionale e internazionale, che partirà il 21 agosto da Mondello. Una crescita esponenziale, che edizione dopo edizione ha permesso alla Palermo-Montecarlo di pregiarsi di grandi collaborazioni. Questa edizione, che si appresta a partire, avrà il supporto della Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo, da sempre mossa dalla volontà di promuovere la cultura, la ricerca scientifica, l’istruzione, la formazione, l’inclusione sociale, con la missione di fare da trait d’union tra le culture che si affacciano sul Mar Mediterraneo.

“Sono particolarmente soddisfatto e onorato – spiega Agostino Randazzo, presidente del Circolo della Vela Sicilia – di avere al nostro fianco in questa tredicesima edizione, la Fondazione Terzo Pilastro presieduta dal Prof. Emmanuele Francesco Maria Emanuele. La nostra regata ha l’ambizione di unire all’aspetto prettamente sportivo, elementi che rimandano alla cultura, alla tradizione, all’arte, ai giovani, temi cari tanto alla nostra regione che al principato monegasco e alla Fondazione Terzo Pilastro. Va da sé che questa collaborazione non può che essere una perfetta sinergia di intenti”.

Ad oggi, sono oltre trenta le barche iscritte alla XIII edizione della Palermo-Montecarlo, organizzata dal Circolo della Vela Sicilia con lo Yacht Club de Monaco e la collaborazione dello Yacht Club Costa Smeralda. Dopo l’annuncio di Lucky (Raichel-Puig 63’), è arrivata l’iscrizione di Malizia II, il MONO60 con foil (Classe IMOCA 60) di Pierre Casiraghi che difenderà i colori dello Yacht Club de Monaco.

Nata da un progetto del 2015 di Guillaume Verdier, Malizia II misura poco meno di 19 metri di lunghezza e si aggiunge di diritto alla lista dei candidati alla vittoria. Casiraghi, vincitore in tempo reale della Palermo-Montecarlo nel 2013 e nel 2014, conserva un ottimo ricordo delle due traversate: “La rotta lungo le coste della Sardegna e della Corsica è fantastica – ha dichiarato –. È un evento meraviglioso, con un’ospitalità veramente calorosa da parte del Circolo della Vela Sicilia”.

La partecipazione di Malizia II dello Yacht Club de Monaco (gemellato con il CVS), mette a serio rischio il record della regata, detenuto da Esimit Europa 2 in 47 ore, 46 minuti e 48 secondi, stabilito nel 2015. La Palermo-Montecarlo – inserita nel circuito internazionale dell’International Maxi Association-IMA, che include alcune delle regate-simbolo del Mediterraneo – mette in palio il Trofeo Angelo Randazzo al vincitore overall in tempo compensato (IRC o ORC) e il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita al vincitore in tempo reale.