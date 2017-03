Centosette giovani timonieri (59 juniores, 48 cadetti, 27 femmine) proveniente dai circoli velici di tutta la Sicilia, sono scesi stamattina in acqua per la prima prova del Trofeo del Comitato – Selezione Giochi delle Isole, Coppa Ducrot e Trofeo Joe Grasso organizzata dal Circolo della Vela Sicilia.

Alle 11,30 il comitato di regata- come da programma – ha dato il segnale di avviso della prima prova sulle tre da disputare, che ha visto in acqua timonieri della sezione Juniores (nati tra il 2002 e il 2005) e Cadetti (2006/2008). Quest’ultimi, però, hanno disputato una sola prova.

Primo classificato per la categoria Cadetti, Tommaso De Fontes (NIC Catania) che si è aggiudicato anche il Trofeo Joe Grasso; in seconda posizione Giuliano Trobia (NIC Catania), terzo posto del podio per Alberto Incarbona (LNI Trapani). Per le quota rosa, ad aggiudicarsi il primo posto della categoria è stata Maria Sinagra (Gulliver Favignana) mentre la Coppa Ducrot è andata a Giorgia Buggea del Circolo della Vela Sicilia.

Andrea Marotta (Club nautico Gela) si è aggiudicato il primo posto in classifica per gli Juniores, seguito da Claudio De Fontes (NIC Catania) e Giampiero Pagliaro al terzo Posto (NIC Catania). Prima della categoria, Eleonora Barbera (NIC Catania).

Al termine della regata, Agostino Randazzo presidente del Circolo della Vela Sicilia – circolo organizzatore della prova – ha premiato i primi assoluti rispettivamente della categoria Juniores e Cadetti (a quest’ultimo il Trofeo Coppa Joe Grasso) e la prima femmina delle due “sezioni”. La Coppa Ducrot è andata al primo classificato dei cadetti del Circolo della Vela Sicilia.

I giovani regatanti si rincontreranno in acqua a Marina di Ragusa (30 aprile e 1 maggio), a Messina (17 e 18 giugno) e infine a Isola delle Femmine (22 ottobre).