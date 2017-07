Martino Beria, Chef tra i più apprezzati in Europa, presenta il suo ‘’Menù da Chef’’ in una delle cornici più belle dell’Isola: il Parco dell’Etna.

Dopo appena un mese e mezzo lo Chef Martino Beria ritorna in Sicilia con un nuovo Corso di Cucina Vegana per insegnare a sperimentare nuovi accostamenti che seppur dal sapore antico risulteranno assolutamente innovativi.

L’Associazione Veg Sicilia chiude dunque in bellezza, prima della pausa estiva, una stagione ricca di eventi, corsi di cucina e novità di ogni genere. Di rilievo l’inaugurazione della sede operativa, LABottega VEG sita in Via Umberto a Catania.

Un sodalizio quello tra l’Associazione e lo Chef Martino Beria che si consolida sempre di più e che riesce a coinvolgere amatori e professionisti. L’obiettivo comune è trasmettere agli appassionati della cucina sana e naturale l’importanza delle tradizioni e dei prodotti del territorio e ai professionisti la curiosità di apprendere nuove tecniche gastronomiche e abbinamenti innovativi e originali. Tutto in armonia con la natura.

Lo Chef, durante questo ultimo corso firmato VegSicilia, spiegherà come organizzare una cucina totalmente vegetale e dimostrerà in che modo realizzare i piatti in programma. Piatti che verranno degustati dai partecipanti.

“Quando creo le mie ricette mi trovo sempre davanti a molteplici bivi: decisioni tecniche e creative che portano al piatto finito. Nulla avviene casualmente: anche nell’improvvisazione seguiamo dei paletti ben precisi che guidano fino all’espressione artistica, momento topico della creazione del piatto…” – Chef Martino Beria

Lo Chef

Martino Beria è tra gli chef di cucina naturale più apprezzati in Europa. I suoi piatti ricchi di creatività e gusto si distinguono in stile e raffinatezza.

Si occupa di formazione in ambito di cucina naturale e cruelty-free. Collabora con riviste, tiene showcooking e corsi in tutta Italia e all’estero. Divulgare una nuova gastronomia vegan fondata su solide basi culturali e scientifiche.

E’ autore dei libri Vegano Gourmand, Le Proteine Vegetali e Il manuale dell’Estrattore.

Location

Il corso si svolgerà presso il Turismo Rurale Bosco Ciancio, Venerdì 21 luglio 2017 in un ambiente accogliente e familiare. Bosco Ciancio, borgo storico dell’800 si trova dentro il Parco dell’Etna, Patrimonio dell’umanità sito UNESCO dal 2013. Natura e sentieri per passeggiare immersi nel tipico bosco etneo. Querce, castagni, pini, betulle e giallo intenso delle ginestre in fiore. Sarà un momento di apprendimento, condivisione e sana convivialità.

I piatti dello Chef

– Fermentazione e fumo: crema di mandorle e melanzane affumicate, con sfera fermentata ai pomodori e coulis di lamponi e cocco fresco

– Yun Hee: tartare di cetriolo e avocado, aromatizzata al wasabi, polvere di alghe nori tostate, kimchi su riso acidulato e gelée di shoyu

– Leonidio: spiedini glassati al profumo di zenzero e aglio e salsa tzatziki su insalatina estiva

– La mia terra: patata nella cenere con salsa di menta e prezzemolo, cipolla alla brace e ristretto di nero d’avola

– Magia d’estate: piccolo pan di spagna alle mandorle, gelo di anguria e menta, yogurt e scherzi di caramello

Alla fine del corso ci sarà la degustazione dei piatti spiegati abbinata ad una selezione di vini biovegan.



Per info e prenotazioni:

corsi@vegsicilia.it cell. 340-2943659 /339-2246675