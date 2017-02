Un modo alternativo per stimolare la creatività dei bambini… e insegnar loro a mangiare meglio.

Se oggi noi adulti stiamo riscoprendo la cucina e le sue gioie soprattutto mangiando sano, naturale e senza prodotti animali, i bambini da sempre non vedono l’ora di poter pasticciare un po’ con gli ingredienti della dispensa, togliendo le briglie alla fantasia.

I vostri bambini non possono fare a meno di pasta e pizza? E diventano sempre più golosi di dolci e dolcetti vari?

Perchè non insegnare loro a preparare il pane, la pizza e la pasta fresca? E ancora, i dolci della merenda in versione vegan, senza latte e senza uova?

Noi di Veg Sicilia abbiamo pensato che la sana alimentazione deve assolutamente partire dai più piccoli e dalla loro grande capacità di apprendere in modo veloce e intelligente, ed è per questo che sabato 18 e domenica 19 febbraio dedicheremo 2 pomeriggi a loro, con un “Corso di cucina per piccoli chef”.

Il corso ha l’obiettivo di portare i bambini ad esprimere la loro creatività, stimolandone l’inventiva e la fantasia attraverso l’assaggio e la manipolazione degli ingredienti, a km0, biologici e raccontando loro l’antica tradizione siciliana.

Capitano della squadra dei piccoli Chef sarà la nostra bravissima Enza Arena, veg coach ufficiale della nostra associazione. Insegnante di musica, musicista, ricercatrice indipendente, appassionata e appassionante, conosce il mondo vegano sotto ogni aspetto, dai grammi e metodi di preparazione alle combinazioni nutrizionali di ogni alimento. Ha partecipato a diversi corsi professionali di cucina tradizionale e vegana, cruda e cotta, e frequentato un master un nutrizione in alimentazione vegetariana e vegana.

Il corso è articolato in 2 moduli:

Sabato 18 febbraio 2017 :

LE FARINE , I GRANI E I PANI

Insieme ai piccoli partecipanti apprenderemo le tecniche e i trucchi per preparare il PANE e la PIZZA margherita in versione casalinga e Veg con lievito madre e grani antichi, e la PASTA fresca utilizzando farine di grani antichi siciliani e biologici.

Domenica 19 Febbraio 2017:

I DOLCI DELLA MERENDA

“Quanti dolci mangiano, non so come farli smettere”… provate a non farli smettere e a dare loro la possibilità di preparare insieme a voi dolci senza grassi e con un gusto che non ha da invidiare a i dolci “tradizionali”. Prepareremo insieme i Cupcake, la crostatina al cioccolato e i biscotti, tutto rigorosamente veg, senza latte e senza uova, e con pochissimi zuccheri.

ore 16.00 Introduzione e presentazione dei corsisti

ore 16.30 Parte teorica

ore 17.00 Parte pratica e preparazione dei dolci

ore 19.00 Consegna attestati di partecipazione

Costi

Singolo Modulo: 25 €

Corso Completo (2 Moduli) 40 €

Costo Fratelli/Sorelle Singolo Modulo 40 €

Costo Fratelli/ Sorelle Corso Completo (2 Moduli ) 70 €

* E’ importante comunicare anticipatamente particolari allergie o intolleranze.

Per informazioni e prenotazioni scrivi a corsi@vegsicilia.it