MESSINA -Un uomo vagava in stato confusionale sulla A20 Messina-Palermo con il braccio tranciato.

All’altezza dello svincolo di Milazzo, un uomo di 31 anni è stato soccorso dalla polizia, mentre vagava in stato confusionale senza il braccio sinistro. Secondo la ricostruzione dei poliziotti, si tratterebbe di un turista romano, che viaggiava su un pullman diretto in Sicilia. L’uomo si sarebbe addormentato e non avrebbe fatto in tempo a scendere alla fermata prevista. Così ha chiesto all’autista di fermarsi in autostrada, in modo da poter raggiungere la fermata a piedi.

Quando il 31enne romano è sceso, è stato investito, lungo la corsia di emergenza, da un’auto pirata, che non si è fermata dopo l’impatto. La polizia è riuscita a rinvenire sulla strada il braccio tranciato e ha trasportato l’uomo in ospedale.

I medici stanno cercando di riaccattare l’arto all’uomo.