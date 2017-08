Asili nido comunali

La Direzione Famiglia e Politiche Sociali informa i genitori dei minori nuovi iscritti e riconfermati negli Asili Nido Comunali che è obbligatorio presentare entro il prossimo 10 settembre, al fine di rendere effettivo l’obbligo vaccinale vigente, la documentazione idonea a comprovare l’avvenuta vaccinazione o, in alternativa, idonea autocertificazione.

Il modello “A1”

Il cosiddetto modello “A 1” è scaricabile dal seguente percorso internet www.comune.catania.it/il-comune/uffici/socio-sanitari/asili-nido . Il modello, debitamente compilato andrà presentato in via Fiorita 7, sede dell’ufficio Responsabilità Familiari Minori Infanzia L. 285/97 Asili Nido della direzione Famiglia e Politiche Sociali.

Si ricorda che, ai sensi della legge vigente in materia, la presentazione della documentazione su indicata costituisce requisito essenziale per l’accesso al servizio asili nido. E’ possibile prendere visione della Circolare 25233/17 visitando il sito:www.salute.gov.it

Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria

La direzione Pubblica Istruzione informa che i genitori dei minori riconfermati e nuovi iscritti che frequenteranno, nell’anno scolastico 2017/18, i plessi della Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria dovranno compilare, come condizione essenziale per la frequenza a scuola dei figli, l’ “Allegato 1” della circolare 25233 del 16.08.2017 riguardante l’ Obbligo Vaccinale.

Allegato 1

Il modello, che deve essere compilato in ogni sua parte, è pubblicato sul sito Istituzionale del Comune di Catania ed è raggiungibile dal seguente percorso: www.comune.catania .it – Organizzazione – Direzione Pubblica Istruzione Sport Pari Opportunità – Scuola dell’Infanzia.

Dopo la compilazione lo stampato dovrà essere consegnato, a partire dal 4 settembre e fino al 10, nella sede della direzione Pubblica Istruzione, Sport e Pari Opportunità in via Leucatia 70 o, in alternativa, nei plessi di Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria di appartenenza.