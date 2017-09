SIRACUSA – Al fine di evitare affollamento ed organizzare il flusso dei bambini che devono essere vaccinati anche per l’iscrizione scolastica, il Servizio di vaccinazioni dell’Asp di Siracusa ubicato nell’area dell’ex Onp di contrada Pizzuta, ha previsto la regolamentazione dell’accesso mediante prenotazione.

Come funziona

Si potrà prenotare direttamente nell’ufficio, che è stato appositamente istituito per il rilascio dell’attestazione di avvenuta prenotazione che i genitori, tutori o affidatari dei minori, così come disposto dalla recente circolare ministeriale del 1 settembre scorso, potranno presentare ai fini dell’iscrizione per il corrente anno scolastico. Ciò in quanto ai fini dell’iscrizione è sufficiente che sia pervenuta all’Asp territorialmente competente una richiesta che esprime la volontà ad effettuare la vaccinazione. La documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione dovrà comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018.

“Questo sistema individuato, che consente la presentazione della richiesta e contestuale attestazione di avvenuta prenotazione – spiega il direttore dell’Unità operativa di Epidemiologia dell’Asp di Siracusa Maria Lia Contrino – è consigliabile rispetto alla semplice richiesta di prenotazione che può comunque, secondo la normativa vigente, avvenire sia a mezzo postale, telefonico che informatico. L’Ufficio, infatti, provvederà a ricevere la richiesta e contestualmente a stabilire la data della seduta vaccinale”.

“Questa nuova organizzazione – sottolinea il commissario dell’Asp di Siracusa Salvatore Brugaletta – è stata resa possibile dall’assegnazione al Servizio vaccinale di ulteriore personale della Medicina scolastica per potere meglio fronteggiare la prima fase che riguarda l’accesso all’iscrizione alle scuole dell’infanzia il cui termine è stato individuato nell’11settembre 2017. Questo sistema è stato adottato in una prima fase per il capoluogo, dove maggiore si è rivelato l’afflusso di utenti in questi giorni, ma via via sarà implementato anche negli altri punti vaccinali della provincia con l’obiettivo di venire incontro alle esigenze dei cittadini riducendo al minimo eventuali disagi”.

Si ricorda che l’ambulatorio di Siracusa è aperto tutte le mattine dalle ore 8,30 alle ore 13 e il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 16,30.