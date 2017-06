Ampliamenti abusivi di struttura, lavoratori in nero, strutture prive di autorizzazioni: la polizia di stato sta effettuando molti controli, negli ultimi giorni, in diverse province siciliane. Il risultato delle operazioni ovviamente ha prodotto gravi conseguenze per i responsabili. Particolarmente grave la situazione a Catania: sanzionati molti B&B del centro e in particolar modo di Via Etnea.

Le sanzioni

Ai titolari è costato caro infrangere la legge: multe di oltre 100 euro ed è stato loro intimato di non proseguire l’attività.

Sono state emesse sanzioni pecuniarie anche per gli ospiti non italiani che, nonostante sul territorio Italiano da oltre otto giorni, non hanno provveduto a darne comunicazione al competente ufficio immigrazione. E, ultimo ma non ultimo, un proprietario è stato multato per non aver stipulato regolare contratto di locazione.