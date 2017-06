Sono trascorsi esattamente 37 anni dalla strage di Ustica e, oggi, il Presidente del Senato, Pietro Grasso, ha inviato una lettera a Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione Parenti delle vittime.

Indagini offuscate

Il Presidente del Senato ha dichiarato che, in questi anni, le indagini siano state offuscate da innegabili opacità che hanno impedito una lineare ricostruzione delle vicende di quella notte.

“Non per questo possiamo abbandonare l’impegno perché sia fatta giustizia: dobbiamo anzi, proprio in questo triste giorno, ribadire la nostra volontà di non cedere alla rassegnazione”