Si chiama «Uno spazio per Te!» l’iniziativa lanciata dalla delegazione CeSVoP di Trapani con la quale si mette in rete l’orientamento ai servizi, le informazioni di sportello e il supporto che il volontariato trapanese può dare alla cittadinanza in difficoltà. Nata da un’indagine sui bisogni del territorio, l’attività cercherà di aiutare i cittadini a scoprire i servizi e i supporti predisposti dal volontariato e dalle realtà sociali a favore di coloro che vivono situazioni di difficoltà e disagio.

L’iniziativa

L’iniziativa prevede l’avvio di tre sportelli informativi presenti sul territorio di Trapani, Erice e Valderice, nello specifico:

– lunedi dalle ore 9.30-11,30 presso la parrocchia “San Michele”- via Cosenza, 88 – Erice Casa Santa;

– martedi dalle ore 9,30-12,30 presso l’ex casa alloggio per anziani (attuale sede dei Servizi Sociali e Pubblica Istruzione comunale), via San Barnaba, 43 – Valderice;

– giovedi dalle 16,30 alle 18,00 presso la delegazione CeSVoP di Trapani, via A. Pepoli, 180.

A supporto delle attività degli sportelli, è stato realizzato un opuscolo riassuntivo frutto della mappatura delle “risorse” che il volontariato e le realtà sociali riescono a mettere a disposizione di tutti. La mappatura è avvenuta catalogando i servizi e interventi offerti per fascia d’età (0-30 anni; 31-60 anni; 61 anni in su) e per categoria (Svago e Cultura; Aiuto: bisogni primari e povertà; Supporto; Salute e Benessere), in modo da rendere più agevole la consultazione. Questo semplice strumento sarà utile agli operatori volontari di sportello per trovare i dati necessari alla loro attività di accoglienza, informazione e orientamento. Inoltre, potrà servire al cittadino per trovare ed, eventualmente, sperimentare in autonomia servizi e attività. Tutte le informazioni presenti nelle tabelle dell’opuscolo sono state fornite direttamente dalle associazioni/enti o prese dai siti web istituzionali.

L’azione degli sportelli avrà la funzione, oltre che di ascolto e mappatura continua dei bisogni, di orientamento e consulenza per l’accesso alla rete territoriale dei servizi e interventi realizzati dalle associazioni di volontariato presenti sul territorio di Trapani e Valderice.