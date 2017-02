CATANIA – Si inaugura il 15 marzo presso il Dipartimento di Matematica e Informatica la prima edizione del corso “Technologies For Advanced Programming (TAP)“. Incardinato presso il Corso di Laurea in Informatica, dove è inserito nell’offerta formativa del III anno come corso “opzionale” mentre il coordinamento scientifico è affidato al prof. Giovanni Giuffrida e al prof. Sebastiano Battiato. Il corso presenta delle novità sia nella sua genesi che nella sua progettazione. Si assiste oggi ad un proliferare di tecnologie che vengono rapidamente adottate dall’industria e che comunque tendono, altrettanto rapidamente, a scomparire.

Le aziende del mondo ICT si trovano costrette ad un “inseguimento” tecnologico molto costoso rispetto a competenze tecniche e di conoscenza di strumenti e pacchetti software legati al trattamento e in generale al “mining” di grossi quantitativi di dati di diversa natura e spesso non strutturati. Questo corso vuole colmare tale gap, attraverso una programmazione didattica basata sul contributo seminariale di esperti esterni, in grado di adattarsi ai nuovi bisogni tecnologici di un’azienda moderna. Il corso TAP è veicolato da un comitato scientifico costituito da rappresentanti di alto livello di Aziende leader in Italia che hanno “fame” di tecnologia all’avanguardia. Come già accennato tali tecnologie sono spesso molto “veloci” e per questa loro natura non trovano spazio all’interno di un corso universitario

tradizionale.

Si è quindi organizzato il corso TAP spronando le aziende a “raccontarci” i loro bisogni “tecnologici” del prossimo futuro. Mettendo quindi a fattor comune questi bisogni tecnologici si organizzano i seminari all’interno del corso in modo da soddisfare al meglio tali bisogni. Il comitato scientifico si riunisce una volta all’anno proprio per decidere, di anno in anno, i temi per l’anno accademico successivo. Ciò garantisce agli studenti una formazione sempre allineata ai veri bisogni delle aziende. Ci si occupa quindi di trovare i migliori docenti (sia esterni che interni, o offerti dalle stesse aziende partecipanti) per insegnare tali tecnologie con un taglio quanto più aziendale possibili. Il corso è molto “hands-on” in modo da dare allo studente un accesso privilegiato alle piattaforme tecnologie in uso presso le aziende.

Il risultato finale, per lo studente, è una preparazione di base in quelle tecnologie e metodologie “calde” con l’obiettivo primario di accelerare l’ingresso nel mercato del lavoro.