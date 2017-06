Ieri mattina nel Rettorato dell’Università di Palermo il rettore Fabrizio Micari, e il vice rettore della Florida International University (FIU) Chaplin School of Tourism and Hospitality Management di Miami Diann Newman hanno firmato un accordo pluriennale di collaborazione tra i due atenei.

L’accordo con l’Università di Miami

L’accordo prevede una collaborazione attiva nel settore del turismo, in particolare, nell’ambito della formazione, attraverso l’attivazione di nuovi corsi di laurea, in quello della ricerca scientifica e nelle iniziative di scambio di esperienze formative e di stage tra studenti siciliani e americani delle due Università.

Tourism Systems and Hospitality Management

Per rafforzare questa collaborazione, il rettore Micari ha fortemente voluto proporre all’Ateneo statunitense l’organizzazione congiunta di una nuova laurea magistrale, interamente in lingua inglese ed equivalente al Master Degree americano, dal titolo Tourism Systems and Hospitality Management. Il nuovo Corso di Laurea magistrale sarà attivato nella sede di Palermo a partire dal prossimo mese di settembre.

L’accordo pertanto si avvia con un progetto ambizioso che vede la collaborazione di docenti americani e dell’Università di Palermo per offrire un percorso di altissima formazione internazionale a studenti siciliani, nonché a studenti provenienti da altri paesi dell’Unione Europea, dal Bacino del Mediterraneo e da paesi in via di sviluppo. Si tratta del primo corso di studio UniPa e del primo corso di laurea magistrale in turismo del Sud svolto in collaborazione con una università statunitense.

“Questo risultato è stato raggiunto – afferma il Rettore Fabrizio Micari – grazie alla nostra volontà di accelerare il percorso di internazionalizzazione dell’Ateneo su un tema, come quello del turismo, di assoluto interesse per la nostra regione e per i giovani che intendono contribuire ad un percorso di sviluppo dell’Isola fondato sui fattori di attrattività del nostro territorio”.

L’esperienza dell’Università della Florida

La Florida ha un ampio riconoscimento internazionale sul settore turistico ed offre al corso di laurea una collaborazione attiva sui modelli organizzativi, gestionali e di programmazione ben noti ed applicati con successo. Contestualmente l’Università di Palermo offre all’Ateneo statunitense l’esperienza nella gestione turistica in contesti più piccoli e centrati sulle piccole e medie imprese e con una varietà e ricchezza di contenuti nel Food and Beverage e nella cultura locale oggi di forte appeal internazionale.

Il nuovo percorso formativo potrà rilanciare i successi già ottenuti sul piano dell’internazionalizzazione della Sicilia e di Palermo in particolare che si è estrinsecata nei riconoscimenti UNESCO, di Capitale Italiana dei Giovani 2017 e di Capitale Italiana della Cultura 2018.

L’Università di Palermo è parte integrante di questo progetto, candidandosi ad offrire un perfezionamento degli studi nel settore del turismo ai suoi studenti che vorranno completare i percorsi di laurea triennale a Palermo (già avviati) e a Trapani (in corso di avviamento dal prossimo anno accademico).