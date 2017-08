La Fondazione Luigi Umberto Tregua Onlus e la Fondazione Etica e valori Marilu’ Tregua hanno approvato il “Bando 2017 – 2018” con cui assegneranno quattro borse di studio a giovani laureati, residenti in Sicilia, i quali si trovino in situazione di svantaggio economico.

Le borse consistono ciascuna in un voucher fino a € 2.500,00, spendibile per la partecipazione ad un master universitario di II livello, indetto entro il 28.02.2018. La domanda da parte del candidato dovrà essere spedita entro il termine perentorio del 31.10.2017.

La distribuzione

Dalla Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua:

– n. 1 per master finalizzato alla tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, sulla base di competenze mediche, biologiche ed ambientali;

– n. 1, per master finalizzati alla conservazione, valorizzazione, ristrutturazione, fruizione del patrimonio di rilevanza storico-culturale nella sua più ampia e articolata accezione;

Dalla Fondazione Luigi Umberto Tregua Onlus:

– n.1 per master nei settori del risparmio energetico e dello smaltimento rifiuti.

– n.1 in settori innovativi diversi da quelli previsti dalle precedenti 3 borse.

La valutazione delle richieste sarà effettuata a giudizio insindacabile del Comitato scientifico, per competenza, di ciascuna Fondazione.