Domani, venerdì 7 aprile, dalle 10.30, si terrà il terzo Graduation Day dell’Università degli Studi di Palermo, la cerimonia per festeggiare oltre 700 Laureati Magistrali UniPa della sessione di marzo.

Il Corteo sarà aperto dal Rettore, prof Fabrizio Micari, prenderà il via dalla Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico Sociali e percorrerà via Maqueda, proseguirà lungo corso Vittorio Emanuele, via Roma e la Discesa dei Giudici per raggiungere infine piazza Bellini dove, alla presenza del Sindaco Leoluca Orlando, si svolgerà la cerimonia che culminerà con il tradizionale “Lancio del Tocco”.

Ogni Laureato riceverà un attestato di partecipazione e il tocco del colore corrispondente alla Scuola di appartenenza.

Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale (Arancio)

Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali (Azzurro)

Scuola di Medicina e di Chirurgia (Rosso)

Scuola Politecnica (Viola)

Scuola delle Scienze di Base ed Applicate (Verde)

I Laureati e i partecipanti sono invitati a pubblicare selfie e foto della cerimonia sui social network utilizzando gli hashtag #laureatiUniPa e #UniPa2017_GrDay

Le foto migliori saranno raccolte per creare un grande album fotografico virtuale sul portale e sui social network ufficiali di Ateneo