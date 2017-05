Undici chili di hashish nascosti nella dispensa della cucina. A Palermo, la Polizia ha arrestato Giuseppe Renda, 34 anni, palermitano del quartiere “Cep”, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’arresto è maturato nell’ambito di articolate attività investigative finalizzate al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I panetti erano nella dispensa

I poliziotti del Commissariato “Zisa – Borgo Nuovo” hanno proceduto alla perquisizione di un appartamento nella disponibilità di Renda, nel corso della quale, occultati in un sacchetto in plastica posto nella dispensa del vano cucina, sono stati rinvenuti: 111“panetti” del peso di circa 100 grammi ciascuno ed 1 “panetto” di circa 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, per un peso complessivo di circa 11,5 chili

Renda, arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, è stato condotto al carcere “Pagliarelli”.

Nei giorni scorsi altro arresto per droga

L’arresto di Renda si inserisce nell’ambito di una più ampia e complessa attività d’indagine che nell’ultimo periodo, ha permesso di arrestare diversi individui. Come nel caso del 25enne del CEP Casamento Lorenzo, arrestato per il medesimo reato dagli agenti del Commissariato Zisa-B.Nuovo, lunedì scorso, perché trovato in possesso, presso la sua abitazione dove si trovava in regime di detenzione domiciliare, di alcuni panetti di hashish, “fiutati” dal cane antidroga della Polizia di Stato ‘Asko’.