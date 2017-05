Una conduzione d’eccezione, domenica 28 maggio, in Piazza Vittorio Emanuele II, meglio nota ai catanesi come “Piazza Umberto” e ai catanesi “doc” come “Piazza dei due chioschi”. Torna infatti un evento molto atteso della stagione primaverile, l’Umberata, che quest’anno ospiterà comici del calibro di Roberto Lipari e, appunto una conduzione d’eccezione. Sarà Salvo La rosa, infatti, al timone dell’evento.

L’Umbertata, giunta alla sesta edizione, è un progetto promosso dalla Parrocchia Crocifisso dei Miracoli di Catania in collaborazione con i cittadini e le associazioni della Città di Catania. La proposta è l’occasione perché si realizzi un cammino condiviso tra i cittadini e quanti a Catania, nei propri ambiti di competenza e di azione, costituiscono le espressioni significative di una società civile vitale, che realizza, talora in modo discreto, buone pratiche di cittadinanza attiva, di solidarietà, di accoglienza, di lotta alla corruzione, di sostenibilità, di legalità, di cultura, di rinnovamento degli stili di vita. Sarà dunque un’occasione per incontrare uomini e storie che racconteranno percorsi umani, professionali, scientifici, artistici, imprenditoriali, sociali, religiosi, con al centro il desiderio di costruire insieme e affrontare con realismo le sfide del futuro della città.



IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Dalle ore 10.00 workshop vari e intrattenimento.

Dalle 17:30 alle 24:00: SPETTACOLI, DANZE, COMICITÀ, ARTISTI E GRUPPI MUSICALI, RACCONTI E TESTIMONIANZE

Sul palco dell’Umbertata 2017:

Aire studio danza

Daniele Chiaramida (artista di strada)

Reggae Connection Sound

Roberto Lipari, comico e monologhista

Speed of sound

Compagnia Joculares Teatro di Strada e Circo Contemporaneo

Giovanna Criscuolo (comica catanese)

Testimonianze

Conduce Salvo La Rosa