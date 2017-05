Dopo i primi due giorni è più che positivo il bilancio delle aziende aderenti al Distretto della Pesca e Crescita Blu partecipanti a Tuttofood, la kermesse mondiale del food&beverage organizzata da Fiera Milano

Il Distretto della Pesca e Crescita Blu è presente a Tuttofood nel Padiglione 1 “Tuttofrozen”, nell’area Seafood (stand M12-N11), con le aziende ittiche: Altamarea, Medimar, Carlino, Siciliana Fish, Azzurra Pesca, BlueMar Sciacca, Marine Fish, Mediterranea Pesca.

Molti rappresentanti di aziende del food, nazionali ed internazionali, hanno potuto apprezzare le specialità ittiche siciliane. Nel corso di una visita allo stand, l’Assessore regionale alle Attività Produttive, Mariella Lo Bello, si è complimentata con le aziende del Distretto della Pesca siciliano. Le aziende hanno ricevuto la visita anche del dott. Giuseppe Dimino responsabile del servizio 1 dell’Assessorato regionale Agricoltura e Pesca della Regione Siciliana.

“Partecipiamo sotto la bandiera del Distretto – ha detto Antonino Buttitta general manager dell’azienda Marine Fish produttrice e trasformatrice di sardine e acciughe- perché crediamo in un approccio sistemico per affrontare i mercati internazionali e per creare valore aggiunto promuovendo i nostri territori e le eccellenze”.

Nicola Pandolfo, consulente vendite di Altamarea, produttrice in particolare di prodotti ittici affumicati, ha aggiunto: “Proporre il proprio know-how a livello internazionale condividendo questa esperienza è importante per un‘azienda che vuole crescere nei grandi mercati”.

“Competere e cooperare insieme –ha sottolineato il Presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu, Giovanni Tumbiolo- è l’unica strada possibile per reagire a mercati sempre più competitivi. Vi è la necessità di stare sui luoghi dove si incontrano e creano i mercati, e Tuttofood è una grande platea e vetrina per le aziende. Proprio per questo il Distretto, insieme al Centro di Competenza distrettuale, ha firmato un protocollo d’intesa con Fiera Milano che consente di scambiarsi sinergie fornendo delle nuove opportunità ad entrambi le parti. La partnership fra Tuttofood e Blue Sea Land prevede specifiche presenze espositive nelle rispettive manifestazioni”.

Le attività organizzate dal Distretto della Pesca siciliano a Tuttofood prevedono oggi 10 maggio alle ore 12 (presso Academy 1 Padiglione 1) il workshop “La valorizzazione del Pescato: il ruolo dei mercati” con la partecipazione del Direttore del Mercato Ittico di Milano, l’avv. Gianluca Cornelio Meglio, del Direttore generale del Dipartimento Pesca della Regione Siciliana, il dott. Dario Cartabellotta, e del Direttore Generale della Pesca, Acquacoltura e innovazione tecnologica della Regione Spagnola della Galizia, Mercedes Rodriguez. A seguire uno show-cooking nel quale verranno preparate delle prelibatezze siciliane.

Domani 11 maggio alle ore 12 (sempre nell’Academy 1 Padiglione 1) si terrà la presentazione di “Blue Sea Land-Expo dei Cluster del Mediterraneo, Africa e Medioriente”, la cui VI edizione si svolgerà dal 28 settembre al 1 ottobre a Mazara del Vallo ed avrà come tema: “Green e Blue Economy: i Distretti Produttivi nell’Economia Circolare”.