CATANIA – Lunedì 27 marzo torna “Siamo tutti pedoni” con una manifestazione in piazza Stesicoro incentrata sul tema della condivisione degli spazi urbani. Il Comune aderisce infatti alla nuova edizione della campagna nazionale di mobilità sostenibile per la sicurezza stradale degli utenti deboli della strada promossa dal Ministero dei Trasporti e dal Centro Antartide insieme ai sindacati dei Pensionati.

Nella centrale piazza cittadina sono previste diverse attività di natura educativo-culturale, ludico-ricreativa ed espositivo-promozionale con l’obiettivo di sensibilizzare ai temi della campagna.

In particolare, i ragazzi delle scuole medie cittadine che hanno partecipato al concorso “Le strisce pedonali più fantasiose” realizzeranno, con l’aiuto degli insegnanti e la collaborazione del Liceo artistico statale Emilio Greco, originali attraversamenti artistici su quelli già esistenti, utilizzando colori a tempera idrosolubile. Altre fantasiose strisce saranno eseguite dal 29 marzo al 5 aprile, secondo un calendario già stilato, in prossimità delle sedi delle scuole coinvolte.

Sempre lunedì, in piazza Stesicoro, saranno presenti un MiniBus elettrico, messo a disposizione dall’Amt, che esporrà e divulgherà le iniziative di mobilità sostenibile avviate dall’Amministrazione a cura dell’ufficio del Mobility Manager, e l’AutoBooks “Librincircolo” per la promozione della lettura, curato dalla direzione Cultura del Comune di Catania.

Anche la Fita (Federazione Italiana Teatro Amatori) parteciperà alla manifestazione, in coincidenza della “Giornata Mondiale del Teatro”, con esibizioni di teatro di strada e d’improvvisazione e reading all’interno dell’Autobooks. Su entrambi i mezzi sarà inoltre allestita una mostra con i disegni realizzati da tutti gli studenti nell’ambito del concorso sulle strisce pedonali.

In piazza ci saranno anche gli stand del Liceo Greco con laboratori manipolativo-creativi, dell’associazione “Cittadinanza Attiva” per promuovere modelli di Mobilità sostenibile, della Fiab Catania MontainBike Sicilia, che organizzerà brevi corsi di sicurezza stradale e di mobilità sostenibile. A disposizione del pubblico mezzi elettrici a due ruote per una prova di mobilità sostenibile.

La giornata si concluderà con la consegna degli attestati a tutti gli studenti che hanno partecipato al concorso dimostrando impegno e sensibilità verso i temi proposti.

Gli istituti scolastici coinvolti nel progetto, che realizzeranno strisce pedonali artistiche sono: Tommaso Campanella – Luigi Sturzo (viale Bummacaro 8, il 30 marzo), Giuseppina Malerba (via Spina 34, il 29 marzo), Angelo Musco (viale Castagnola 6, il 5 aprile), Nazario Sauro-Giovanni XXIII (via Tasso 2, il 3 aprile), San Giorgio (viale Grimaldi 9, il 30 marzo), San Giovanni Bosco (viale della Regione, il 3 aprile), Amerigo Vespucci- Luigi Capuana -Luigi Pirandello (via Auteri, il 4 aprile); e la scuola media Giosuè Carducci (via Guardia della Carvana, il 29 marzo), oltre che il Liceo Emilio Greco (via Mavilla 37 – vico Bonafè 9, il 4 aprile).