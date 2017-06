Un atto di amore nei confronti del “professore” della musica italiana, ma anche di una Palermo fatta di giardini, isole pedonali e piste ciclabili. La cantautrice siciliana Giulia Mei ha pubblicato il nuovo videoclip “Tutta colpa di Vecchioni”, finalista a Musicultura 2017.

Un atto d’amore

Non solo una canzone, ma un atto d’amore – allo stesso tempo ironico e impegnato – dove la Mei riassume in musica e parole come il cantautore milanese Roberto Vecchioni sia stata per lei una sorta di “grande padre ispiratore” dei sui testi e della sua scelta di dedicarsi totalmente al mondo della musica e del cantautorato.

Scorrendo le immagini, intorno a Giulia Mei che canta è impossibile non notare la bellezza di una Palermo, che si è fatta set con la sua inestimabile bellezza.

Il brano è stato arrangiato da Primiano Di Biase, Simone “Federico” Talone e Fabrizio Guarino e registrato al Millenium Recording Studio di Fabio Ferri.

“Tutta colpa di Vecchioni” è il primo singolo che anticipa il nuovo album, di Giulia Mei, prodotto da Edoardo De Angelis, cantautore e produttore, che in passato ha lavorato con artisti come Francesco De Gregori e Sergio Endrigo.