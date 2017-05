Un programma televisivo giapponese ha dedicato un’intera puntata alla Tabaccara, un tratto di mare dove le barche sembrano essere sospese in aria, definito anche come la “piscina di Lampedusa”. E’ questa la ragione per cui i turisti giapponesi, quando sbarcano sull’isola, cercano le “fly boat”, le barche che volano, in preda al loro delirio di fotografare.

Il miracolo

E’ un incrocio culturale curioso quello che si scatena quando gli orientali arrivano in Sicilia. Giugono sulla nostra isola a passi veloci e costanti, con l’ambizione di voler visitare tutto in maniera organizzata e precisa: calcolano i percorsi, le distanze, i trasporti. Per loro fortuna si perdono. Ritrovarsi in una vecchia strada non asfaltata, svoltare per caso l’angolo per finire a Tabaccara, quella è la vera magia della Sicilia: vedere le navi sospese in aria, il miracolo, quando tutto sembrava perduto.